رفض القضاء الإسباني امس الحكم بإطلاق السراح المشروط لأربعة قادة انفصاليين ملاحقين لدورهم في محاولة انفصال كتالونيا، فيما يسعى رئيسهم المعزول كارليس بوغديمونت الذي فر إلى بروكسل الى تفادي تسليمه لإسبانيا.

وأصدر القضاء الإسباني قراره قبل ساعات من بدء الحملة رسميا للانتخابات المحلية في كتالونيا التي دعت مدريد إلى تنظيمها في 21 ديسمبر الجاري، ردا على إعلان استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال غرب إسبانيا.

وقرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية إبقاء نائب رئيس كتالونيا المقال اوريول جونكيراس وثلاثة متهمين آخرين في السجن الاحترازي وإطلاق ستة وزراء سابقين في السلطة التنفيذية الكتالونية بكفالة.

وبررت الإبقاء على القادة الانفصاليين المحكمة بسبب «مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم» في اشارة الى دعم انفصال كتالونيا عن اسبانيا.

أما القادة الستة الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم بكفالة مئة ألف يورو لكل منهم.