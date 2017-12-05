رئيس الوزراء اليمني: عفو عام عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثي

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أنصار صالح، إلى التحالف مع الحكومة الشرعية ضد جماعة «أنصار الله» (الحوثي).

وفي كلمة متلفزة بثتها قناة «اليمن» الرسمية، قال هادي: أعزي في «كل الشهداء الذين استشهدوا في يومنا هذا، وخلال اليومين الماضيين، في انتفاضة صنعاء، وفي المقدمة منهم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وكل من قضى نحبه من أبطال القوات المسلحة وشرفاء (حزب) المؤتمر الشعبي العام».

وخاطب أنصار حزب المؤتمر الشعبي، الذي كان يتزعمه صالح، بقوله: «تعالوا لنفتح صفحة جديدة، ونضع أيدينا بأيدي (بعض)، لإنهاء تسلط هذه العصابة السلالية الإجرامية.

وواصل هادي مخاطبته لأنصار صالح قائلا إن هذه هي «اللحظة الفارقة»، و«يكفي شعبنا اليمني هذه المعاناة، التي سببتها له تلك العصابات الإجرامية».

ودعا «كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) إلى التوحد خلف قيادتها الشرعية، وخلف الشرعية الدستورية، والحكومة الشرعية».

وزاد بقوله: «نحن معكم في خندق واحد، وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية المتمردة».

كما دعا هادي اليمنيين في المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي إلى «الانتفاض في وجهها، ومقاومتها ونبذها، وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك».

وبشأن ما شهدته صنعاء، منذ الأربعاء الماضي، قال الرئيس اليمني إن «صنعاء انتفضت لعروبتها، وستنتصر رغم كل شيء».

ومضى هادي قائلا: «صنعاء ستنتصر وستعود عربية، بفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا جميعا، ودعم ومساندة أشقائنا الكرام في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية».

وفي وقت سابق من امس، وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي امس، ببدء عملية عسكرية تحت اسم «صنعاء العروبة»، تتجه للعاصمة لتحريرها من الميليشيات الحوثية، بينما أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أن الرئيس هادي سيصدر عفوا عاما عن كل من يقطع تعاونه مع الحوثيين.

وتهدف عملية صنعاء العروبة إلى إنهاء سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة اليمنية، فيما تشتد المعارك بصنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي العام وقال مصدر رئاسي إن «الرئيس هادي أصدر توجيهات إلى نائبه الفريق علي محسن الأحمر المتواجد في مأرب بسرعة تقدم الوحدات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون.

وخلال كلمته بالحفل الجماهيري الذي أقيم في العاصمة المؤقتة عدن، بمناسبة ذكرى الاستقلال، جدد بن دغر التأكيد على وقوف الشرعية مع كل من يقاتل ضد الحوثي، ودعم المؤتمر الشعبي العام في صراعه مع الحوثيين، لمواجهة التهديد الإيراني.

وأضاف: «دعم المؤتمر الشعبي في صراعه مع الحوثيين مصلحة وطنية تمس أمننا، أمن كل واحد منا، وأمن حلفائنا من الأشقاء العرب، في مواجهة التهديد الإيراني».

وأكد رئيس الوزراء اليمني أنه سيتم فتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية أساسها التسامح.