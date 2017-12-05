نقلت قناة الإخبارية السعودية ،عن أحمد علي صالح ، دعوته للثأر لوالده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قتلته حركة الحوثي المسلحة بعد أن بدل ولاءه في الحرب الأهلية باليمن. ولم يتسن على الفور التحقق من صحة التقرير.

ونقلت القناة عن أحمد قوله، "سأقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن... دماء والدي ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران".

ودعا مؤيدي والده إلى "استكمال معركة الوطن ضد الحوثي".

وكان صالح قُتل في إطلاق نار أمس الاثنين بعد أن بدل ولاءه متخليا عن حلفائه الحوثيين لصالح التحالف الذي تقوده السعودية.

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