قال البيت الأبيض انه من المحتمل أن يقوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية من مدينة (تل أبيب) إلى مدينة (القدس) الأمر الذي يعتبر اعترافا ضمنيا منه بكون (القدس) عاصمة لإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، خلال مؤتمر صحفي مساء امس الاثنين، أن "السؤال ليس ما اذا كانت السفارة الأميركية ستنقل من تل ابيب الى القدس بل متى سيتم نقلها".

واكد انه سيتم اتخاذ قرار حول مصير السفارة الأميركية خلال الأيام المقبلة.

وتعود قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس الى عام 1995 عندما تبنى الكونغرس قرارا بنقل السفارة من (تل أبيب) الى القدس إلا أن رؤساء الولايات المتحدة جمهوريين وديمقراطيين وقعوا على قرار يجدد كل ستة اشهر يقضي بتأجيل نقل السفارة من اجل ما اسموه "حماية المصالح القومية للولايات المتحدة".