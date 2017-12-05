حذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من التداعيات الخطيرة التي ستحدث جراء نقل السفارة الأميركية من مدينة (تل ابيب) إلى (القدس).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي مساء امس الاثنين لبحث مخاطر هذا القرار الأميركي.

ودعت موغيريني واشنطن إلى تجنب "أي عمل من شأنه تقويض عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويكون له تداعيات عالمية خطيرة".

وشددت على ضرورة "أن يظل التركيز منصبا على الجهود الرامية الى استئناف عملية السلام وتجنب اي عمل من شأنه ان يقوض هذه الجهود".

واكدت موغيريني ان الاتحاد سيواصل العمل مع الفلسطينيين والاسرائيليين وشركائه الدوليين والاقليميين اضافة الى اللجنة الرباعية لدعم استئناف عملية سلام هادفة.