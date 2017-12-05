قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه احد المواقع العسكرية بريف دمشق تصدت لها وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري وأسقطت ثلاثة منها.

وأضافت أن "الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع في وقت متأخر مساء امس الاثنين تسبب بوقوع خسائر مادية بالموقع".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت أماكن قرب منطقة جمرايا في ريف دمشق التي تضم مركز بحوث علمية تسببت بانفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق وضواحيها.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت السبت الماضي لاعتداء اسرائيلي بصواريخ ارض ارض على احد المواقع العسكرية في منطقة الكسوة بريف دمشق ودمرت اثنين منها.