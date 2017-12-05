استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بالمطار الاميري صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية جيمس ماتيس والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس دونالد ترامب وتمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور.

هذا وحمله سموه تحياته وتقديره للرئيس دونالد ترامب وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الولايات المتحدة الأميركية المزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .