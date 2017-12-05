دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك من أجل احتواء التداعيات الخطيرة للأوضاع في اليمن.

وأكد أبو الغيط أن "اغتيال علي عبد الله صالح على يد الميلشيات الحوثية يُنذر بانفجار الأوضاع الأمنية في هذا البلد المنكوب، وكذا بتدهور الأوضاع الإنسانية التي تشهد بالفعل تردياً خطيراً".

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ، أن أحمد أبو الغيط يعتبر أن اغتيال صالح بالطريقة التي تمت يكشف للجميع الطبيعة الإجرامية والمجردة من كل النوازع الإنسانية لتلك الميلشيات التي تُعد السبب الرئيسي وراء ما لحق بالبلاد من دمار منذ انقلابها على الشرعية في .2014

وقال المتحدث إن "ميلشيات الحوثيين رفضت كل الحلول الوسط التي طُرحت لتسوية النزاع اليمني بصورة تُجنِّب البلاد ويلات الحرب والدمار، وأدى

تعنتها في التعامل مع كافة المساعي السياسية التي بُذلت من أجل الحل إلى

وصول الأوضاع في اليمن إلى طريق مسدود، وبحيث صار واضحاً مخططهم المُشين في إخضاع الشعب اليمني والسيطرة على مقدراته، وهو أمرٌ يُخالف كافة

الأعراف والشرائع الدولية وينبغي التصدي له بكل السبل الشرعية المُمكنة".

وأضاف أن الوقت قد حان لكي يدرك المجتمع الدولي، وبخاصة القوى المؤثرة فيه، أن ميلشيات الحوثي منظمة إرهابية تُسيطر على السكان بقوة السلاح، وأنه يتعين العمل بكل سبيل على تخليص الشعب اليمني من هذا الكابوس الأسود.

وكان اعلن أبو الغيط أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بنقل سفارتها الى القدس سيكون "إجراء خطيرا ستكون له عواقب وتداعيات، ولن يمر من دون تبعاتٍ تتناسب ومدى خطورته".

وقال ان مثل هذا القرار، إن اتخذ، "من شأنه القضاء على الدور الأميركي كوسيط موثوق لرعاية التسوية بين الفلسطينيين والقوة القائمة بالاحتلال".



