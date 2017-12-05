قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد أوقفت حملة الاحتجازات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال "على حد علمي هذا هو الوضع".

وتابع "الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد".

وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين إن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.