أعلنت الإمارات تشكيل "لجنة للتعاون" العسكري والاقتصادي مع السعودية وذلك قبل ساعات على قمة لدول الخليج في الكويت الثلاثاء.

وجاء في مرسوم اعلنه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان اللجنة ستكون مكلفة "التعاون والتنسيق" بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما ستكلف التنسيق المشترك في "المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين"، بحسب المرسوم الذي نشرته الصحف المحلية الثلاثاء.

ويترأس اللجنة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والإمارات عضو في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ويأتي اعلان اللجنة قبل انطلاق أعمال قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وكانت علمت "الأنباء" من مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقعتا اليوم، اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري والاقتصادي.