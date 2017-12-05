قدمت رغد ابنة المقبور الطاغية صدام حسين التعازي لعائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: أقدم التعازي الى عائلة الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح وللأخت بلقيس أبنته وللأخ أحمد أبنه ، العائلة التي كان لها مواقف كبيرة مع الرئيس الشهيد صدام حسين وعائلته ومع العراق والكثير من العراقيين بعد الإحتلال

واضافت رغد: رغم كل ماحدث ويحدث سيبقى أملنا بالله كبيراً بالنصر ، هنيئاً لك الشهادة عمي البطل.

وقالت رغد: إنما الأعمال بالخواتيم ، الرجل له مواقف خاصة معنا كعائلة الشهيد صدام منذ العدوان الثلاثيني الغاشم عام91 وما تلاه من أحداث والحصار الجائر على العراق وشعبه وأيضآ الغزو الأمريكي الغاشم ، وكان للرجل موقف لاينسى بعد ما باع العرب كرامتهم ووقعوا على بيع العراق وشعبه وتحطيم البوابة الشرقية للأمة.

واضافت رغد في تغريداتها : نحن لانزكي أحدا أصبح الآن بيد الله الواحد الاحد ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا جميعا وأن يحفظ اليمن والعراق والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم بأسره.