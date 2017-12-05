أعربت السعودية عن أملها في أن يتخلص اليمن من "المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران"، في أول تعليق لها على التطورات في اليمن بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في قصر اليمامة في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية تأمل في "أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران، في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة"مجدداً حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.