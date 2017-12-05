تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا الى بلقيس ابنة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، وجهت خلاله رسالة الى الشعب اليمني مفادها ان لعنة والدها ستحل على اليمنيين جميعا.

وقالت خلال التسجيل: لمن يعظمون الأجر أقول عظموا الاجر في انفسكم في رجولتكم ، في شهامتكم ، في يمنكم، انسوا انكم تسمعون تحيا الجمهورية اليمنية مرة اخرى ، انسوا انكم تعيشون في امن وامان ، انسوا انكم تعيشون في عزة وكرامة بعد الان.

واضافت : مثلما مات صدام حسين وكانت لعنته على شعبه وعلى العرب ، ستكون لعنة الزعيم عليكم ، لانكم اثبتم انكم لستم رجال ، اثبتم للشعب انه اخس شعب وانذل شعب ، تخلى عن عفاش الذي لم يتخل عنهم طول 33 سنة ، عيشكم في امن وامان عيشكم في رخاء ، لعب على رؤوس كل هذه الثعابين مثلما كان يقول لكم ، وانتم سكتم للثعابين الذي تمادت .

وقالت بلقيس خلال التسجيل المنسوب لها : جاءكم وقال لكم يدي بيدكم ، ولكنكم تخليتم عنه وجلستوا في بيوتكم وجعلتوه يحارب وهو وجيشه وحرسه ، لعلمكم الزعيم ما سار الى سنحان الا في هذا الصباح وهو كان جالس في مترس داخل بيته ، كان جالس ليدافع عنكم ياجبناء ، عنكم يا اندال ، عنكم ياشعب اليمن يا "واطيين" .

وزادت: لم تعرفوا معنى كلمة جمهورية او وطن او يمن ، دافع عنكم لآخر لحظة في عمره ومات رجال ، ومات شهيد بطل ولعنته ستلحق بالشعب اليمني كله وعليكم انتم بالذات يارجال اليمن ، وخسارة اني اقول لكم يارجال ، خسارة.