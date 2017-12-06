فيما انطلقت في اقليم (كتالونيا) الاسباني امس الحملة الانتخابية للانتخابات الاقليمية المقرر اجراؤها في الـ21 الجاري في ظل ظروف استثنائية، أعلن القضاء الإسباني الغاء مذكرات توقيف أوروبية بحق الرئيس السابق للإقليم كارليس بويغديمونت و4 من وزرائه السابقين المتواجدين معه في بروكسل.

وقال قاضي المحكمة الدستورية بابلو يارينا في أمر قضائي انه سحب تلك المذكرات وأمر بإخطار القضاء البلجيكي بقراره ليلغى بموجب ذلك طلب التعاون القضائي مع السلطات في البلد الأوروبي.

وأوضح يارينا انه سيبقي على مذكرات الاعتقال الاسبانية وعليه فإنه سيتم اعتقال بويغديمونت أو وزرائه السابقين إذا ما دخلوا الأراضي الاسبانية.

وذكر يارينا ان سحب مذكرات التوقيف الأوروبية بحق المعنيين يأتي لضمان محاكمتهم في جرائم ثلاث توجه إليهم وهي الاختلاس والتحريض والتمرد، مشيرا إلى ان قانون العقوبات البلجيكي لا ينص على جريمة تعادل التمرد التي تعد في الواقع الأخطر بين الجرائم الثلاث التي تنسب إليهم في إسبانيا.

الى ذلك، خرج آلاف في أحد ميادين برشلونة احتجاجا على استمرار حبس قادة مؤيدين لاستقلال كتالونيا. وطالب آلاف المحتشدين في ميدان سانت غاومى بوسط برشلونة بإطلاق سراح اثنين من أعضاء حكومة كتالونيا السابقين واثنين من النشطاء بعدما قضت المحكمة العليا الإسبانية باستمرار حبسهم على ذمة التحقيق بشأن دورهم في مسيرة استقلال كتالونيا المحظورة.