قالت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن أجهزة الأمن البريطانية نجحت قبل أسبوع في إحباط مخطط "إرهابي" لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ونقلت الشبكة مساء امس الثلاثاء عن مصادر، لم تكشف عنها أن جهاز الاستخبارات الداخلي (أم اي 5) يعتقد أن الخطة كانت ستتم بإلقاء عبوة ناسفة على مقر إقامة ماي في (داونينغ ستريت) ثم استغلال الفوضى الناجمة عن ذلك بشن هجوم ثان وقتل رئيسة الوزراء.

وأكدت أن أجهزة الأمن المختلفة كانت تتابع هذا المخطط منذ عدة أسابيع، مشيرة إلى أن المخطط احبط الأسبوع الماضي بعد اعتقال شخصين وجهت لهما تهمة الإعداد لعمل إرهابي.

وجاء هذا التقرير متزامنا مع إعلان المدير العام لجهاز (أم اي 5) أندرو باركر أمس نجاح الأمن في إحباط تسع مؤامرات إرهابية في بريطانيا خلال الأشهر ال12 الماضية.