أشاد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بالعلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الكويت قائلا: إن التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية والجيش الكويتي بدأ في حرب تحرير الكويت.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين مساء امس الثلاثاء عقب اختتام زيارته لدولة الكويت التي بدأها يوم الأحد الماضي.

وقال ماتيس انه "منذ حرب تحرير الكويت حظي البلدان بعلاقة ثنائية خاصة تتسم بالانفتاح والشفافية والصدق"، مؤكدا ثقة الولايات المتحدة بدولة الكويت وان العلاقات بين البلدين "وثيقة جدا وقريبة جدا من علاقة الشراكة".

وبالنسبة للازمة الخليجية اكد ماتيس أهمية مجلس التعاون الخليجي ووحدة دول الخليج لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت الى دعم الولايات المتحدة لجهود سمو امير البلاد في هذا الصدد والتي تسعى الى تحقيق التماسك في دول مجلس التعاون الخليجي والحل السلمي للنزاعات الإقليمية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان حول الزيارة ان ماتيس اعرب خلال لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الكويت.

واضافت ان "ماتيس اعرب عن شكره لسمو امير البلاد على دعمه المستمر للحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واستضافة القوات الأمريكية وقوات التحالف في دولة الكويت لدعم العمليات العسكرية في المنطقة".

واشارت وايت الى اشادة ماتيس بدور دولة الكويت الحاسم لرأب الصدع الخليجي واستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي ال38 لافتة الى اهمية تخفيف حدة التوتر حتى يتمكن جميع الشركاء في منطقة الخليج من التركيز على الخطوات التالية لتحقيق الاهداف المشتركة.

وعقد ماتيس خلال زيارته لدولة الكويت لقاءات مع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين لبحث العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.