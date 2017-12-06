قال بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا اليوم الأربعاء، إنه يتابع بقلق التقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال للصحفيين في بروكسل "فلننتظر لنرى ماذا سيقول الرئيس (ترامب) بالتحديد. لكن تعلمون إننا نتابع التقارير التي سمعناها بقلق لأننا نعتقد تماما أن القدس يجب أن تكون جزءا من تسوية نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال مسؤولون أمريكيون كبار أمس الثلاثاء إن ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل اليوم الأربعاء ويبدأ إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى هناك.