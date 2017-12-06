حذرت تركيا اليوم الأربعاء، من أن الاعتراف الأميركي المرتقب بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن أن "يشعل" المنطقة والعالم.

وكتب الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ على "تويتر" أن القرار الذي يرتقب أن يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء من شأنه "ان يشعل المنطقة والعالم ولا احد يعلم متى ينتهي ذلك".

واضاف "إعلان القدس عاصمة (لإسرائيل) هو إنكار للتاريخ وظلم كبير وانعدام كبير للرؤية وجنون تام".

وتابع "أدعو كل شخص إلى التصرف بطريقة مسؤولة، والامتناع عن تعريض السلام في العالم للخطر لغايات سياسية داخلية او اخرى"، مضيفا "أدعو المسلمين والدول الإسلامية إلى صون شرفهم".