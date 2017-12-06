بدأ الفلسطينيون تظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجا على اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب للاجئين في الخليل في الضفة الغربية، خلال تظاهرة احتجاجا على الخطوة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تطلق الرصاص والقنابل الصوتية صوب الشبان الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم بالاختناق خلال المواجهات المستمرة.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تظاهرات مماثلة، بعد أن دعت الفصائل الفلسطينية إلى أوسع تحرك شعبي، لمواجهة ورفض نقل السفارة

الأمريكية إلى القدس.

وفي غزة تنظم الفصائل الفلسطينية تظاهرة مركزية وسط المدينة، بمشاركة مئات الفلسطينيين وسط دعوات لاحتجاجات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.