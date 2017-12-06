أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن بلاده تعتبر استقرار الخليج أمرا رئيسيا لها ، داعيا إيران إلى لعب دور بناء في حل الأزمات الإقليمية ، مشددا في الوقت نفسه على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو سياسي.

وقال ماكرون إن " التنافس بين دول الخليج وإيران هو أيضا مصدر للقلق، وهنا أيضا، يعد الحوار السبيل الوحيد للتقليل من حدة التوترات، موقفي لطالما كان واضحا، فرنسا تود أن تلعب دورها كقوة للتهدئة والوساطة، الحوار بين فرنسا وإيران حازم وصارم من أجل التقليل من حدة التوترات في المنطقة. واضاف الواقع يقول إن إيران هي قوة إقليمية، ولكن عليها أن تلعب دورا بناء في حل الأزمات الإقليمية