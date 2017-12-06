بعد زيارته الى الجزائر يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة الى قطر غدا ، وفي جدول اعماله عدد كبير من العقود الضخمة والازمة في الخليج ومكافحة الارهاب.

وسيقوم اولا صباح الغد بزيارة قاعدة العديد الاميركية الكبيرة، مقر القيادة الوسطى الاميركية وسيلتقي القيادة الاميركية والقوات الفرنسية المتمركزة فيها.

وسيلتقي بعد ذلك، امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، الذي استقبله في باريس في سبتمبر، قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وخلال هذه الزيارة، سيفتح الزعيمان "حوارا رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب"، كما اعلنت الرئاسة الفرنسية.

وسيوقعان ايضا عددا كبيرا من العقود التي "اقترب أوان نضجها"، كما يقول الاليزيه. وقد يكون من بينها شراء الدوحة 12 طائرة قتالية جديدة من نوع رافال (مجموعة داسو) ومنح امتياز مترو الدوحة لمجموعتي "ار اي تي بي" للنقل الباريسي" و"كيوليس" بحوالى ثلاثة مليارات يورو، كما تقول الصحافة الاقتصادية.

والعقد الآخر الذي يجرى التفاوض في شأنه، هو شراء 300 آلية مدرعة من مجموعة نكستر الذي يمكن ان تصل قيمته الى نحو ملياري يورو. وفي 2016، حصلت الدوحة على 24 طائرة رافال ب 6،3 مليارات يورو.

ويفترض ان تكون ازمة الخليج بين قطر والسعودية وحلفائها منذ ستة اشهر، في جدول اعمال المحادثات ايضا. وحرصا منه على مراعاة جميع الاطراف، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيعيد ايمانويل ماكرون تأكيد الموقف "الوسطي" لفرنسا، كما يقول الأليزيه.