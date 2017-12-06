أكد مجلس الوزراء القطري اليوم دعم دولة قطر لجهود الكويت الخيرة بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الحكيمة لرأب الصدع وحل الازمة الخليجية الراهنة عن طريق الحوار وجعل مجلس التعاون بمنأى عن اي خلاف قد يطرأ بين دوله.

جاء ذلك في تصريح لوزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري حسن المهندي عقب اجتماع المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وقال المهندي ان المجلس اشاد في بداية الاجتماع بحرص سمو امير البلاد على الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمرارية انعقاده والتي توجت امس بانعقاد الدورة ال38 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موعدها المحدد وفي ظل هذه الظروف البالغة الدقة.

واكد المجلس ان ما يبذله سمو امير البلاد من جهد مخلص وبناء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك سيظل دوما موضع التقدير.

وايد المجلس دعوة سموه بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الاساسي لمجلس التعاون يضمن آلية محددة لفض المنازعات بما تشمله من ضمانات تكفل الالتزام التام بالنظام الأساسي للمجلس وتأكيد احترامنا بعضنا البعض وترتقي بها الى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.