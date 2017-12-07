قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امس واجب العزاء إلى أحمد علي صالح في وفاة والده علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق وذلك خلال زيارته لمقر إقامته في أبوظبي.

ونشر الشيخ محمد بن زايد على حسابه على موقع «تويتر» صورة تجمعه بأحمد علي عبدالله صالح خلال زيارته مقر إقامته في أبوظبي.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة صالح وذويه راجيا من الله تعالى أن يمن على اليمن الشقيق بالأمن والأمان وأن يعود الى محيطه العربي سندا وعونا لأشقائه العرب.