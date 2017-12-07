أعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اليوم الاربعاء ان وزارة الخارجية الامريكية ستبدأ "فورا" في تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب ببدء التحضيرات لنقل السفارة الامريكية في إسرائيل من تل ابيب الى القدس.



وقال تيلرسون في بيان ان سلامة الامريكيين تمثل اولوية قصوى لوزارة الخارجية وبالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية الاخرى "قمنا بتنفيذ خطط امنية قوية لحماية سلامة الامريكيين في المناطق المتضررة".



واكد ان قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل "يوافق الوجود الامريكي مع حقيقة ان القدس هي موطن للهيئة التشريعية الاسرائيلية والمحكمة العليا ومكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء".



وقال "لقد تشاورنا مع العديد من الاصدقاء والشركاء والحلفاء قبل ان يتخذ الرئيس قراره ونعتقد اعتقادا راسخا بان هناك فرصة لتحقيق سلام دائم".



واشار الى ان ترامب "قرر اليوم كما حث الكونغرس في قانون سفارة القدس في عام 1995 واكد مجددا الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعترف في خطاب القاه مساء اليوم الاربعاء من البيت الابيض بان القدس عاصمة لاسرائيل وامر وزارة الخارجية الامريكية ببدء التحضيرات لنقل سفارة بلاده في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.