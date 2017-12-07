أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية دانا وايت أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استقبل وزير الدفاع الأميركي ماتيس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد . وقالت وايت: إن ماتيس عبَر لصاحب السمو عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة و الكويت. وشكر صاحب السمو على دعم الكويت المستمر في القتال ضد داعش وشكر بشكل خاص حسن ضيافتهم للقوات الأميركية وقوات التحالف الموجودة في الكويت لدعم العمليات العسكرية. كما اشاد الوزير بدور الكويت الهام في استضافة قمة مجلس التعاون الخليجي والتوسط في حل الخلاف بين دول التعاون و أهمية تهدئة التوتر لكي يتمكن كل الشركاء في منطقة الخليج من التركيز على الخطوات القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة.