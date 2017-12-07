لا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث أعربت اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استنكارها الشديد للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "تعرب الوزارة عن بالغ القلق من التداعيات المترتبة لهذا القرار على استقرار المنطقة لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا لمكانة القدس في الوجدان العربي والإسلامي".

ومن جانبه طالب العراق في بيان صادر عن الحكومة العراقية، الإدارة الأميركية بالعدول عن القرار.

وكان حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل من شأنه أن يضع المنطقة داخل خلقة من نار.

ومن جانبها استنكرت الخارجية السنغافورية اليوم الخميس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان لها، إلى أن القرارات احادية الجانب حول القدس ستمنع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وستزيد مشاكل الشرق الأوسط.

وقالت إن ماضي القدس مسألة طويلة وحساسة، والقرارات التي ستصدر بشأنها يجب أن تتخذ من خلال المفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

وأكدت مواصلة دعم سنغافورة من أجل عيش الدولتين وسط سلام.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

إندونيسيا ونيوزيلندا يدينان قرار ترامب بشأن القدس



أدان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الخميس، قرار نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أمس، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبره ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال ويدودو إن الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تنتهك قرارات المجلس ذاته، وفق بيان صدر عن القصر الرئاسي.

يأتي هذا في وقت اعتبرت فيه رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا اردرن، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، سيصعّب تحقيق السلام في المنطقة.

وفي تصريح صحافي، أضافت أردرن أن القرار لن يأخذنا إلى الأمام، وسيعسّر بعض الأمور من دون أدنى شك، بحسب ما نقلته إذاعة نيوزيلندا.

وشددت على وجوب أن يكون وضع القدس جزءا من جهود كبيرة لحل الخلاف بين فلسطين وإسرائيل.

رئيس حزب العمال البريطاني: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل "قرار طائش"



قال رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا، وعضو البرلمان، جيرمي كوربن، إن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما في ذلك الجزء المحتل منها، قرار طائش يهدد السلام.

جاء ذلك في تغريدة لكوربن، على موقع تويتر، اليوم الخميس. وأضاف كوربن بالقول: يتعين على الحكومة البريطاني التنديد بذلك التصرف الخطير والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع.

والأربعاء، أعلن دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.





