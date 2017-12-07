كشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الحد من ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت اليوم الخميس، أنه هذا بسبب المخاوف من "استهداف مصالح أميركية في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى".

وأضافت أن " ذلك جاء في وثيقة أصدرتها وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية وفيها تعليمات إلى سفارتها في تل أبيب وقنصليتها في القدس وبعض الممثليات الديبلوماسية في عدة عواصم أوروبية".

وأضافت أنه "تم الإيعاز إلى الممثلين الأميركيين في القارة الأوروبية بأن يشرحوا أن قرار ترامب لا يغير حقيقة أن مسألة السيادة في القدس لن تحل إلا عبر التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين حول الوضع الدائم".