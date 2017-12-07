قالت منظمة التعاون الإسلامي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة بمثابة خروج عن الإجماع الدولي.

وأعربت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، عن أسفها الشديد إزاء الخطوة، التي تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين.

وشددت على أن القرار مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الدولية، وخروج عن الإجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف.

كما أكدت أن هذا القرار غير القانوني لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ولن يغير الواقع القائم في المدينة وتاريخها وهويتها.وحذرت من أنه يقوض الدور الأمريكي كراعِ لعملية السلام.

ونوهت المنظمة بتحركها العاجل بعقد قمة استثنائية لقادة الدول الأعضاء بالمنظمة في إسطنبول يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، لبحث تداعيات القرار الأميركي، وصياغة موقف إسلامي موحد إزاء هذا التصعيد الخطير.

وأكدت المنظمة موقفها الثابت تجاه القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.