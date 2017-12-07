أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة جديدة بالدول الأكثر عرضة للأعمال الإرهابية، داعية مواطنيها في هذه البلدان إلى أخذ الحيطة والحذر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء امس الأربعاء، إنها اتخذت خطوات مناسبة لزيادة الوعي الأمني لدى مواطنيها في هذه البلدان.

وتشمل القائمة الأميركية للدول المعرضة للهجمات الإرهابية: بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان وكوريا الشمالية والفلبين وتركيا وأوكرانيا.

كما ضمت القائمة الجزائر ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتونس واليمن وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان وكولومبيا والسلفادور وهايتي وهندوراس والمكسيك وفنزويلا.