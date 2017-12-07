دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، اليوم الخميس، الى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي الأثنين المقبل، لبحث تداعيات قرار الادارة الأميركية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس.

وقال السلمي في بيان، إن الدعوة لعقد جلسة طارئة تأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعب العربي من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير للإدارة الأميركية.

وشدد في هذا السياق على أن القرار يعد تحديا صارخا لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم.

وأوضح ان القرار الاميركي "يؤسس لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة بارادة منفردة تتحدى اطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الاسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها".

وأكد السلمي الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط فضلا عن كونه عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية مدينة القدس.