وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية هي الأولى له، منذ توليه مهام منصبه في مايو الماضي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه كان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي ، محمد الرميحي وزير البلدية والبيئة، وخالد المنصوري سفير دولة قطر لدى باريس، وإيريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة.

ومن المقرر أن يستقبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد ماكرون، في وقت لاحق اليوم، بالديوان الأميري.

وسيبحث أمير قطر وماكرون السبل الكفيلة بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين. كما سيتناولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول مدة وبرنامج زيارة ماكرون.

وتأتي زيارة ماكرون غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي يتوقع أن يكون على أجندة مباحثات الزعيمين.

قطر توقع على شراء 12 طائرة رافال و490 آلية مدرعة من فرنسا

وقعت قطر اليوم الخميس، عقودا بقيمة مليارات اليورو لشراء 12 طائرة رافال على الأقل من مجموعة داسو الفرنسية و50 طائرة ايرباص "اي 321"، وذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الدوحة.

وتضمّ هذه العقود التي تم توقيعها بحضور ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، منح امتياز مترو الدوحة وترامواي لوسيل لشركة "ار آه تي بي" والشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، بالإضافة الى شراء 490 آلية مدرعة من نوع "في بي سي ايه" من مجموعة نكستر الفرنسية.