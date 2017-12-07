عم الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأقفلت المدارس احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت ليلة الأربعاء إلى إضراب، وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا دعت فيه إلى تعطيل الدراسة اليوم، وأن يشارك المعلمون والطلاب في مسيرات.

وأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الخميس على صدر صفحاتها الأولى إعلان الرئيس الأميركي والدعوات الى الإضراب.

وعنونت صحيفة "الحياة الجديدة" التابعة للسلطة الفلسطينية صفحتها الاولى بعنوان مثير "عدوان أميركي صارخ على العدل والتاريخ" مع صورة لمدينة القدس.

وقالت إذاعة صوت فلسطين إن الإضراب الشامل عمّ مختلف المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

وذكر عدد من المؤسسات الإعلامية اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلية في أماكن متعددة بالضفة الغربية.