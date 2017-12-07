أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية، أن عملية السلام "قبرت" للأبد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال هنية ، في كلمة اليوم الخميس ، إن القرار الأميركي يعني نهاية مرحلة سياسية وبداية مرحلة سياسية جديدة ، مطالبا بإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني "أمام المشهد الحالي" ويؤكد أن القدس الموحدة ستظل عاصمة فلسطين

وشدد على ضرورة الإسراع في خطوات المصالحة الفلسطينية ، مؤكدا أهمية عقد لقاء فلسطيني جامع تشارك فيه كل القيادات.

وأشار هنية ، في كلمته ، إلى أن السياسة الحالية لا يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شرارة الانتفاضة.

وكان ترامب أعلن في خطاب له من البيت الأبيض في واشنطن مساء أمس، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما وقع مرسوم نقل السفارة الأمريكية

لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.