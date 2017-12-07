قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن دولا "كثيرة" ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

ولم يذكر نتنياهو في تصريحه، الذي أدلى به في مقر وزارة الخارجية، أيا من هذه الدول بالاسم.

وقال إن بعض الدول قد تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس حتى قبل الخطوة الأميركية التي تتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تستغرق عدة سنوات لتنفيذها.

ومن جانب آخر اعتبر نتانياهو أن الرئيس ترامب دخل تاريخ القدس "الى الابد" بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وقال نتانياهو في وزارة الخارجية الاسرائيلية "الرئيس ترامب ارتبط الى الابد بتاريخ عاصمتنا"، مضيفا "سيذكر اسمه الآن بفخر مع الاسماء الاخرى في تاريخ المدينة المجيد".