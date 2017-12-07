قال وزير الدفاع البريطاني الجديد، إنه يجب ملاحقة وقتل البريطانيين الذين ينضمون لتنظيم الدولة "داعش" في سوريا والعراق.

وقال جافين وليامسون إن البريطانيين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية يكرهون ما تمثله بريطانيا وإنه يمكن شن ضربات جوية على عدد يقدر بنحو 270 بريطانيا ما زالوا هناك.

وتابع في حديث لصحيفة ديلي ميل نشر مساء أمس الأربعاء "رأيي ببساطة أن إرهابيا ميتا لا يمكنه أن يشكل ضررا على بريطانيا".

وقال "ينبغي أن نبذل كل ما بوسعنا لتدمير هذا التهديد والقضاء عليه". مضيفا أنه مقتنع بأن لا ينبغي السماح أبدا لأي مقاتل بريطاني انضم لتنظيم الدولة "داعش" بالعودة لبريطانيا.

وتولى وليامسون (41 عاما) منصب وزير الدفاع قبل ما يزيد قليلا على شهر ليحل محل مايكل فالون الذي استقال بسبب فضيحة تحرش.

وذكرت أنباء أن قوات بريطانية أو أمريكية قتلت متشددين بريطانيين بارزين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية مثل محمد إموازي الشهير بالجهادي جون وسالي جونز.

وبعد مقتل جونز التي كانت تعرف بلقب "الأرملة البيضاء" قال فالون إن البريطانيين الذي أختاروا ترك بريطانيا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أصبحوا "أهدافا مشروعة".