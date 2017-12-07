جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، دعوتهما لإيجاد حل للأزمة الخليجية عبر الحوار وفي إطار الوساطة الكويتية.

وقال الشيخ تميم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي، إنه "إذا أراد إخوتنا اللجوء للحوار فنحن على استعداد ولكن ليس على حساب كرامتنا"، مشددا على أن سيادة قطر فوق كل اعتبار.

وأكد أن بلاده ملتزمة منذ اليوم الأول بمحاربة الإرهاب.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجهة نظره تجاه القدس، مؤكدا التزام بلاده بحل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة مشتركة.