جدد امير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم دعوة البلدين لإيجاد حل للأزمة الخليجية عبر الحوار.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أن الجانبين تناولا خلال جلسة مباحثات بينهما بالدوحة الازمة الخليجية مشيرة في هذا السياق إلى أن امير قطر والرئيس الفرنسي جددا دعوتهما لايجاد حل لها عبر الحوار وفي اطار الوساطة الكويتية "الكريمة".

كما بحث الجانبان خلال الجلسة التي اعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين واوجه تنميتها في مختلف المجالات ولما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الاوضاع في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا والعراق وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس وتداعيات هذا القرار على الامن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان جهود البلدين في مكافحة الارهاب وذلك في إطار الجهود الاقليمية والدولية الساعية لمجابهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها المالية ومعالجة اسبابها.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع في الشرق الاوسط وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووقعت دولة قطر وفرنسا عقب اللقاء عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب وتمويله والدفاع والتعليم والثقافة والطيران وسكك الحديد والنقل.

وتم التوقيع على خطاب نوايا لمكافحة الارهاب المتضمن خارطة طريق بشأن تعزيز التعاون بين قطر وفرنسا الرامي الى محاربة الارهاب وتمويله ومكافحة التطرف وخطاب نوايا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع القطرية والفرنسية.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي السابع في مجال التعليم والتعليم العالي لاتفاقية التعاون الثقافي والفني ومذكرة تفاهم بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية الفرنسية واتفاقية تعاون بين الخطوط الجوية القطرية ومجموعة ايرباص للطيران.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين هيئة الاشغال العامة (اشغال) والمجموعة الفرنسية لادارة المياه والنفايات (سويز) ومذكرة التزام وتعاون متبادل لتقديم الخدمات لمترو الدوحة وترام لوسيل بين شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وتحالف الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية والمشغل المستقل للنقل في مدينة باريس.

كما شهدا التوقيع على خطاب اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع القطرية ومجموعة داسو للطيران وخطاب نوايا للتعاون بين وزارة الدفاع بدولة قطر وشركة (ناكستار) للدفاعات الارضية.