قال المجلس الوطني الفلسطيني اليوم إن الولايات المتحدة "لم تعد راعية لعملية السلام في المنطقة بل شريكا للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه" وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف المجلس في بيان صحفي أن القرار الأمريكي "يستدعي تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة" لرفضه.

وأشار الى أن القرار يمثل اعتداء "سافرا" على حقوق الشعب الفلسطيني القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين في عاصمة دولته.

وبين أنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العنصري عام 2004.

وكشف البيان عن اجتماع لأعضاء المجلس في مقره بالعاصمة الأردنية جرى خلاله التأكيد على فلسطينية مدينة القدس والتي تؤكدها قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.

وذكر أن المجتمعين أكدوا أن كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية "لاغية وباطلة" إذ تنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أن أعضاء المجلس طالبوا بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني.

كما طالبوا القيادة الفلسطينية المضي قدما في نضالها الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال وجرائمه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا أعضاء المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن واعتماد "رؤية نضالية مستقبلية ضمن استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة".

ويتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من العاصمة الأردنية عمان مقرا له ويعد المجلس الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني.