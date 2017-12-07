أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم ،القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ووصف التدبير الأمريكي بأنه" مخالف للحقوق وللإنسانية".

وأدان عون "القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "، مشيرا الى "خطورة ما حصل بعد اعلان الرئيس الامريكي نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس".

جاء هذا خلال استقبال عون، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول على رأس وفد ضم ممثلين عن كافة الأبرشيات الأرمنية في العالم مطارنة ومدنيين ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال "هذا أمر خارج عن إطار الإنسانية، والأديان السماوية الثلاث. وقد أكدت موقفي المعارض لهذا التدبير أمس باسم جميع اللبنانيين، لأنه مخالف للحقوق وللإنسانية. وقد خسرت الولايات المتحدة نتيجة هذا الموقف صفتها كدولة عظمى تعمل على وضع حلول تحقق السلام العادل في الشرق الأوسط. "

ورحب الرئيس عون بزواره مشيراً الى أن "لبنان وأرمينيا عاشا معاً الإبادة الجماعية التي حصلت على يد العثمانيين، بين عامي 1915 و1916" وأحيا معا السنة الماضية الذكرى المئوية لهذه الابادة.

وأضاف "أنا لا أطلق على الأرمن في لبنان اسم الجالية الأرمنية لأننا نعتبرهم مواطنين مثلهم مثل جميع اللبنانيين، ولكننا نحب في المقابل أن نراهم يحافظون على تراثهم وجذورهم. فاللبنانيون أيضا منتشرون في مختلف أنحاء العالم، وهجرتهم بدأت كالأرمن بعد عامي 1914 و..1915"

وكان الرئيس عون قد أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان "خلال اتصال هاتفي أجراه معه قبل ظهر اليوم، وقوف لبنان رئيسًا وشعبًا الى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً التضامن الكامل في رفض هذه الخطوة وضرورة مواجهتها بموقف عربي واحد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب اليها