قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن التدريبات واسعة النطاق بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي والتهديدات الأميركية بشن حرب استباقية على بيونغ يانغ تجعل مسألة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية «حقيقة مؤكدة».

وألقى متحدث باسم الوزارة اللوم على تصريحات المسؤولين الأميركيين «الداعية للمواجهة الحربية» في دفع شبه الجزيرة إلى شفا حرب.

وأضاف المتحدث الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية «السؤال المتبقي الآن هو: متى ستندلع الحرب؟»، مضيفا «نحن لا نتمنى نشوب حرب، لكن ينبغي لنا ألا نختبئ منها».