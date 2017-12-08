دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تطبيق القرارات الأممية تحت بنود (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة تجاه أفعال الحوثيين الذين اتهمهم بالعبث والاستهتار بالمجتمع الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس أن الرئيس اليمني أحاط الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في برقية عاجلة بجملة الأحداث والأعمال القمعية والقتل والملاحقة والأسر والإخفاء التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قد قال إن ميليشيا الحوثي أعدمت أكثر من 1000 قيادي في حزب المؤتمر الشعبي وقيادات عسكرية ومدنية موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال الأيام الماضية تلت اغتيالها له.

وأشار إلى أن مئات المصابين تم اختطافهم من المستشفيات ولايزال مصيرهم مجهولا، مبينا أن الميليشيات الحوثية قامت بقمع المظاهرات الاحتجاجية واعتقال وإهانة النساء.

من جهة اخرى، أعلنت ميليشيات الحوثي عن مصادرة ممتلكات علي صالح، كما زعمت أنها عثرت على كميات من الأموال النقدية والذهب والفضة في منزله، لكنها لم تعرضها أو تحدد حجمها.

إلى ذلك، أفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بأن خدمات الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها «تويتر» و«واتساب» و«فيسبوك» و«تليغرام»، غير متوافرة، وأن الوسيلة المتاحة لاستخدامها هي برامج VPN المخصصة لكسر الحجب.

وفي سياق متصل، تعرضت مواقع تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام للحجب، أبرزها:«المؤتمر.نت» و«الميثاق.نت»، ويتعذر الدخول للموقعين من الأراضي اليمنية بدون موقع وسيط (proxy)، كما حجب موقع «وكالة خبر» المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي تتولى نشر الأخبار العاجلة بشكل مكثف حول تحرك القوات الموالية له.