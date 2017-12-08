الدوحة وباريس اتفقا على إعلان يمثل خارطة الطريق في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار وألا يكون ذلك على حساب سيادة قطر.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك امس في العاصمة القطرية الدوحة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن المشاكل مع الجيران يجب أن تحل بالحوار، ومن حق الشعب القطري معرفة اسباب الحصار.

وأضاف ان بلاده مستعدة للحوار «لكن ليس على حساب سيادتنا»، مشيرا إلى أن بلاده قد اتخذت العديد من القرارات بشأن مكافحة الإرهاب.

وقال أمير قطر إنه شارك مع الرئيس الفرنسي، في أعمال الاجتماع الأول التنسيقي لمكافحة الإرهاب بين فرنسا وقطر، لافتا إلى أنه قد تم التوقيع في الدوحة على عدة اتفاقيات مهمة بين البلدين ستساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشاد الرئيس ماكرون بالعلاقات بين البلدين والتي وصفها بالقديمة والعميقة وتستند الى أواصر تاريخية واقتصادية واستراتيجية وهي علاقات مهمة، لافتا إلى انه قام بزيارة لقاعدة العديد العسكرية القريبة من العاصمة القطرية والتي يوجد بها عدد من الجنود الفرنسيين.

وقال إن فرنسا وقطر قد اتفقتا امس على إعلان يمثل خارطة الطريق في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف، لافتا إلى أن الوثيقة التي وقعت امس هي تأكيد على تبادل المعلومات الفنية بين البلدين وإرساء مفاهيم مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وأضاف انهما قد اتفقا على السلام في الشرق الاوسط وناقشا الوضع في ليبيا وما يقوم به المبعوث الدولي في ليبيا غسان سلامة. مؤكدا ان السلام سيعود الى ليبيا قريبا.

وأكد ماكرون أن السلام في الخليج وإعادة اللحمة بين كل الأصدقاء هو أولوية لفرنسا، مشددا على دعم بلاده للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وقال إنهما بحثا العلاقة الثنائية ووقعا على الكثير من الاتفاقيات التي ستذهب بعيدا بهذا التعاون في مجال الثقافة والتربية، لافتا إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وفي مجال الدفاع العسكري، والتسليح ومترو الدوحة بتكلفة إجمالية تصل الى 12 مليار يورو.

العقود تشمل شراء 12 مقاتلة رافال من شركة داسو الفرنسية، واشترت قطر بالفعل 24 طائرة قيمتها حوالي 6 مليارات يورو بما في ذلك صواريخ، وتقول انها قد تشتري 36 مقاتلة أخرى، وتعهدت الدوحة أيضا بشراء 450 مركبة مدرعة من شركة نيكستر لمعدات الدفاع.

وتشمل الاتفاقات التي وقعت أيضا عقدا مع شركة سويز الفرنسية لتنفيذ عملية تكريك وتطهير لبحيرة قطر، وعقدا مع كونسرتيوم يضم شركة آر.إيه.تي.بي وشركة السكك الحديدية إس.إن.سي.إف الفرنسيتين لبناء وتشغيل شبكة للمترو في العاصمة القطرية الدوحة.

كما قدمت شركة الخطوط الجوية القطرية طلبية جديدة لشراء طائرات إيرباص نيو ‭‭A321‬‬ المدنية لتحل محل طلبية سابقة لطائرات نيو ‭‭A320‬‬.

وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة للطائرات الأكبر حجما 930 مليون دولار وفقا للأسعار المعلنة لطائرات إيرباص، وتشمل تغيير مورد المحركات إلى شركة أميريكية ـ فرنسية تمتلكها سافران وجنرال إلكتريك.

وقال ماكرون إن فرنسا تعمل مع قطر لتقويض كل التمويلات للمنظومات الإرهابية، وان هناك تعاونا استخباراتيا بين البلدين في هذا الجانب.