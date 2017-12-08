جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم دعمه لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل الازمة الخليجية معربا عن الأمل بان يتم ايجاد حل سريع لهذا الموضوع.



كما أكد ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بالدوحة ان امن الخليج واستقراره يمثلان اولوية لفرنسا.



وقال ان الموضوع الاول لزيارته للدوحة هو مكافحة الارهاب وهو من الاولويات الرئيسية في العمل المشترك بين البلدين مشيرا إلى أنه في هذا السياق قررت فرنسا وقطر التوقيع على خطاب نوايا وخارطة طريق لتعزيز المجال في مكافحة الارهاب والتطرف.



واضاف ان فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا يعقد ابريل 2018 في باريس مشيرا الى اعتماده على مشاركة قطر في هذا الموضوع.



وبين ان المباحثات تناولت الاوضاع الاقليمية وخصوصا في ليبيا من اجل عودة السلام والاستقرار اليها عبر جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.



وبشأن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلان القدس عاصمة لإسرائيل قال ماكرون انه قرار احادي من جانب الولايات المتحدة الامريكية وأنه لا يتفق مع هذا القرار "لأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي للأمم المتحدة".



وقال ان فرنسا ستكرر موقفها في مجلس الامن بأن وضع القدس هو مسألة تتعلق بالسلام الدولي ويخص الاسرة الدولية والحل يجب ان يكون نتيجة مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.



وحول الدور الايراني في المنطقة اكد الرئيس الفرنسي ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي لأنه "مفيد وان كان لا يحل جميع المشاكل" مبينا اهمية اقامة حوار استراتيجي مع ايران لأنها "قوة اقليمية في المنطقة بالإضافة الى وضع اطار لوجودها في المنطقة".



من جهته اكد امير دولة قطر ان بلاده مهتمة بمكافحة الارهاب وان كثيرا من المعلومات التي تتداولها بعض الصحف عن علاقة قطر بالإرهاب "مغلوطة وغير صحيحة".



وقال الشيخ تميم ان دولة قطر اتخذت بعض الاجراءات مؤخرا في مكافحة تمويل الارهاب مشيرا الى ان قطر "مع اخوانها في المنطقة واصدقائها في العالم" متحدون على مكافحة الارهاب لان الدول العربية والاسلامية هي المتضرر الاول من هذه الظاهرة.



ووقعت دولة قطر وفرنسا في وقت سابق اليوم عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب وتمويله والدفاع والتعليم والثقافة والطيران وسكك الحديد والنقل.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق اليوم الخميس في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في مايو الماضي.