قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرار «المؤسف» الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «يدهس القوانين الدولية».

وأضاف أروغان خلال حديثه الى مؤيدين له في مطار أنقرة قبل توجهه إلى اليونان في زيارة رسمية امس، ان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يقيم أي اعتبار للقرار الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1980 حول وضع المدينة، لافتا الى ان القرار الأميركي سيقذف المنطقة في «دائرة من النار». وتابع موجها كلامه إلى ترامب: «ماذا تفعل؟ ما هذه المقاربة؟ على المسؤولين السياسيين أن يعملوا من أجل المصالحة وليس من أجل الفوضى».

وفي السياق، ذكرت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول ان أردوغان، سيبحث قرار الولايات المتحدة بشأن القدس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من خلال اتصال هاتفي.

جاء ذلك فيما يبدأ الرئيس التركي إرسال الدعوات الخاصة بقمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة التي تستضيفها اسطنبول في 13 الجاري بشأن القدس.

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الولايات المتحدة أشعلت فتيل قنبلة في الشرق الأوسط بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف يلدريم في مؤتمر بأنقرة امس ان «الولايات المتحدة نزعت فتيل قنبلة مهيأة للانفجار في المنطقة»، مؤكدا ان تركيا لا تعترف بهذا التحرك وجدد الدعوة لأن تعيد واشنطن النظر فيه.

ولفت الى ان الاختلافات الجلية بين تركيا وواشنطن، تعني أن الغالبية العظمى من الشعب التركي لا تشعر بأي ود تجاه الولايات المتحدة.