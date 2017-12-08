بيروت ـ داود رمال

وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل بأنه خطير ويهدد صدقية الولايات المتحدة كراعية لعملية السلام في المنطقة، وينسف الوضع الخاص الذي اكتسبته القدس على مدى التاريخ.

ولفت الرئيس عون الى ان هذا القرار أعاد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الوراء عشرات السنين وقضى على كل محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم، محذرا مما يمكن ان يحدثه القرار الاميركي من ردود فعل تهدد استقرار المنطقة وربما العالم اجمع، كونه ضد الانسانية وينزع عن اميركا صفة الدولة الكبرى العاملة من اجل السلام في المنطقة.

ودعا الرئيس عون الدول العربية الى وقفة واحدة لإعادة الهوية العربية الى القدس ومنع تغييرها والضغط لإعادة الاعتبار الى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لإحلال السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق الى اصحابها.

وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من «وعد بلفور» جديد يُمهّد لصفقة العصر على حساب القضية الفلسطينية، ودعا بري مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة عند الثانية من ظهر اليوم لمناقشة قرار الرئيس الأميركي وتداعياته المتوقعة على الوضع في المنطقة ولبنان جزء منها.