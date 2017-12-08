شبهت عائلة الرئيس الأسبق لجنوب افريقيا، نيلسون مانديلا، الاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بنظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا «الأبارتايد».

وقالت العائلة التي ينحدر منها مانديلا، في بيان اصدرته امس للتعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن «الولايات المتحدة تدعم الاضطهاد باعترافها بالاحتلال غير القانوني لإسرائيل، والذي يمنع حق عودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني من دول الشتات». وأضاف البيان أن واشنطن تنفق «10 ملايين دولار يوميا لدعم هذا الاضطهاد»، مبينا أن الاضطهاد يكمن أيضا في «الإذلال اليومي للنساء والأطفال وكبار السن ومعاملتهم كمنبوذين في أرض ولادتهم، علاوة على تعريضهم للتعذيب اليومي غير المشروع».

وفي السياق ذاته، شددت عائلة مانديلا على أن القدس «ستظل عاصمة فلسطين». ولفتت إلى أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد «انتهاكا للقوانين الدولية، وعملا عدوانيا ضد الفلسطينيين وجميع الشعوب المحبة للحرية في العالم».