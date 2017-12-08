أعربت سلطنة عمان عن أسفها الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء عمان الرسمية امس ان سلطنة عمان تؤكد أن مثل هذا القرار لا قيمة له وأن هذه المسائل يجب أن تترك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي.

ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو تدابير تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد 5 يونيو 1967 بأنها أراض محتلة.