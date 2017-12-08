«النجباء» تهدد باستهداف القوات الأميركية في العراق

هاجم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خلفية قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس، واعتبارها عاصمة إسرائيل، محذرا الاخيرة من القدرة على الوصول اليها وقتالها عبر الحدود السورية.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف جنوبي العراق، امس: «ندعو منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية الى تفعيل دورها وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار كما عودتنا سابقا».

وقال الصدر: «لدينا تنسيق مع فصائل المقاومة لبحث تداعيات الرد على القرار الاميركي»، مشددا على انه «إذا كانت الفصائل جادة بالهجوم على اسرائيل فسأكون اول جندي وليس أول قائد».

وتابع: «ادعو الشباب العربي الى ان يعي خطورة الموضوع وأن تتجدد فيهم الروح الاسلامية من اجل تحرير القدس قبل فوات الأوان»، لافتا الى ان «الربيع العربي يجب ان يكون ضد إسرائيل».

ودعا زعيم التيار الصدري الى «اجتماع طارئ للفصائل العراقية المجاهدة (لم يحدد هوية تلك الفصائل) في اي مكان يرغبون به لتدارس موضوع القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل»، محذرا اسرائيل من «القدرة على الوصول اليها وقتالها عبر الحدود السورية».

وطالب الصدر الدول العربية والإسلامية بـ «غلق السفارات الأميركية مؤقتا وغلق السفارات الإسرائيلية نهائيا»، داعيا إلى «نبذ الخلافات العربية والإسلامية للتوحد أمام هكذا اعتداءات».

وفي سياق متصل، من جهتها، هددت حركة «النجباء» العراقية باستهداف القوات الأميركية المتواجدة في العراق.

وأكد الأمين العام للحركة أكرم الكعبي في بيان أن «قرار ترامب بشأن القدس مبرر شرعي لاستهداف القوات الأميركية في العراق»، مضيفا ان هذا «القرار الأحمق لترامب سيكون شرارة انتفاضة كبرى لإزالة هذا الكيان من جسد الأمة الإسلامية».

من جهة اخرى، استدعت الخارجية العراقية امس السفير الأميركي في بغداد احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان إنه تم استدعاء السفير الأميركي لتسليمه مذكرة احتجاج على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.

ودانت الحكومة العراقية القرار الأميركي، محذرة من «التداعيات الخطيرة» له على استقرار المنطقة والعالم، داعية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها «لإيقاف أي تصعيد خطير يؤدي إلى التطرف وخلق أجواء تساعد على الإرهاب وزعزعة السلم والاستقرار في العالم».

ونقل مصدر مقرب من آية الله علي السيستاني، المرجعية الشيعية الأعلى في العراق، قوله إن «القرار الأميركي مدان ومستنكر، وقد أساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن».