وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فيديريكا موغريني، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل بـ «الباعث على القلق»، وقالت إنه «قد يؤدي بنا إلى عهود أكثر ظلاما».

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها موغريني، في مؤتمر صحافي عقدته بالمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل امس.

وأوضحت موغريني أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة «يعتمد على أساس قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية، تكون القدس عاصمة لكلتيهما».

وأضافت: «الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ترى حلا واقعيا للأزمة، سوى أن تكون القدس عاصمة لكل من فلسطين وإسرائيل».

وأشارت المسؤولة الأوروبية أيضا إلى أنها أبلغت وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه قضية القدس، ولفتت إلى أهمية إعادة انطلاق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط من جديد.

وطالبت موغريني كل الأطراف بضبط النفس والحذر من زيادة التوتر في القدس، وقالت: «ما يحدث في القدس لا يتعلق بالمنطقة وحدها، بل يهم العالم بأسره».