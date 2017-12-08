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اشتعلت الأراضي الفلسطينية والعديد من مدن العالمين العربي والإسلامي باحتجاجات ومسيرات غاضبة ومنددة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلعت مواجهات بين الآلاف من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي، وأسفرت عن وقوع العديد من الإصابات.



ودعت حركة حماس الى إطلاق انتفاضة غضب جديدة ابتداء من اليوم.

وشهدت مدن أردنية عدة اعتصامات وتظاهرات غاضبة، أحرقت خلالها صور ترامب وعلم الولايات المتحدة هاتفين «الموت لإسرائيل»، ودعوا لإغلاق السفارة الأميركية.

كما شهدت مدن باكستانية وتركية وماليزية وعراقية ومصرية مظاهرات مماثلة طالبت باتخاذ مواقف حازمة من القرار الأميركي الجديد، مؤكدين ان القدس ستبقى عاصمة لفلسطين.

سياسيا، تصاعدت ردود الفعل المنددة بالقرار، وأعلن الاتحاد الأوروبي رفض القرار مؤكدا ان أيا من دوله لن تنقل سفارتها الى القدس. واستدعت عدة عواصم عربية السفراء الأميركيين لتسليمهم مذكرات احتجاج على الخطوة.



وهدد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر إسرائيل بالوصول الى أراضيها عبر سورية.

هذا، ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لبحث تداعيات الاعتراف الأحادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويأتي عقد هذا الاجتماع بناء على طلب تقدمت به بعثات كل من بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا واوروغواي حيث سيفتتح الاجتماع بعرض حول آخر التطورات بشأن القدس يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

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